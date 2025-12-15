日中緊張 中國制裁日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂

（中央社記者呂佳蓉北京15日電）中國外交部今天宣布對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。岩崎茂在今年獲台灣行政院聘為政務顧問，中方稱其與台獨分裂勢力勾連，違背一中原則與中日四個政治文件精神。

日中關係惡化未解。據中國外交部網站消息，中國外交部聲稱，岩崎茂與台獨分裂勢力勾連，違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，干涉中國內政，損害中國主權和領土完整。

中國外交部稱，依據「反外國制裁法」第3條、第4條、第5條、第6條、第9條、第15條規定，中方決定對岩崎茂採取反制措施。

廣告 廣告

反制措施包含：凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。措施自今日起實施。

岩崎茂今年獲行政院聘為政務顧問，當時日媒報導此情況罕見。日本自衛隊統合幕僚長相當於國軍的參謀總長職務，岩崎茂於2012年至2014年擔任日本自衛隊統合幕僚長。

日本產經新聞當時解讀，這是為了因應來自中國的軍事壓力，賴政府希望加強與日本在安全保障上的溝通與合作。（編輯：廖文綺）1141215