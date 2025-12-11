日中緊張！共軍今黃海實彈射擊 中國籲公民避免赴日...理由變「這個」

日本首相高市早苗本月7日「台灣有事」發言後，中日關係降到谷底。路透社



中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言還沒消氣？今日（12/11）共軍再度在黃海南部部分海域進行實彈射擊，中國外交部和駐日本使領館亦呼籲民眾，近期避免前往日本，理由是日本連續發生多起地震，與上月發出的提醒截然不同。

據中國海事局網站消息，連雲港海事局10日公布航行警告，11日早上8時至下午1時，在34-52.0N 120-00.0E、34-52.0N 120-13.0E、34-44.0N 120-13.0E及34-44.0N 120-00.0E四點連線範圍內進行實彈射擊，禁止駛入。該連線區域位於江蘇連雲港以東外海部分海域。

廣告 廣告

無獨有偶，中國官媒央視發布消息指，8日以來，日本本州東部附近海域連續發生多起地震，最大規模達7.5級。目前，地震造成多人受傷，日本多地已觀測到海嘯，超10萬人接到避難指示。「日本有關部門公告稱，後續或有更大地震」。

據此，中國外交部和駐日本使領館「提醒」中國公民近期避免前往日本，呼籲在日民眾密切關注地震及次生災害預警資訊，遵循當地避難指令，加強自身安全防範，遠離海邊等高風險地區。

日本首相高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈不滿，並對日本祭出多項經濟及外交反制措施，影響民間交流的同時也導致兩國關係惡化。

中日雙方已僵持超過一個月，期間中國多次在黃海、渤海等部分區域發布實彈射擊警告，並且頻繁在主權爭議的釣魚台海域巡航。

中國外交部亦曾於11月15日發出提醒，稱今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，並強調日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，呼籲公民近期避免前往日本。

更多太報報導

NATO強烈關切中俄繞飛 日美戰機挺進日本海聯演反制

限日令延燒 吉卜力廣州展無預警「公告延期」

中俄15戰機繞飛日本首抵四國外海！日防相怒了 深夜PO航跡「明顯示威」