日中緊張 國安人士：中國祭出7大複合式威脅

日中緊張，國安人士分析中國祭出7大複合式威脅。（翻攝高市早苗X）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發的中日爭端影響持續，我國安人士分析指出，中方此次對日本祭出複合式威脅，大致分為7種類型，包括粗暴的對外語言、軍事恫嚇、海上灰色地帶騷擾、經濟脅迫、宣稱破獲間諜、認知戰與散播錯假訊息、國際法律戰。國安人士說，不只台灣，越來越多島鏈周邊國家，甚至歐洲國家都遭到中國複合式的打壓。

高市早苗11月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番發言引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施。

我國安人士觀察指出，日方近來遭遇中國的威脅手法可粗分為7種，首先是「粗暴的對外語言」，例如中國駐大阪總領事薛劍的斬首說，央視的新媒體帳號「玉淵譚天」甚至稱高市「噴糞」，實在令人難以想像，發明中文的國家竟然會用這麼可怕的字眼形容他人。

其次是軍事恫嚇，國安人士官表示，中國國防部14日稱，日本若介入台灣問題要付出慘痛代價，15日就公布黃海中部實彈射擊，實際上只是在中國沿岸進行小型的火炮岸置武力演訓，17日進行航行警告，從18到25都有一些演訓。海上還有灰色地帶騷擾，中國海警連續8天派遣船隻在釣魚台附近航行。

至於經濟脅迫部分，中方14日開始呼籲國民近期別前往日本，16日呼籲到日本留學要謹慎小心，同日中方稱非必要不要前往日本旅遊，抵制國民赴日旅遊觀光。17日出現中國的郵輪轉向、不停靠日本，還有多家中國的航空公司取消或停飛日本線，還有旅行社停止接單；還有中方宣布不進口日本水產品、影視業取消日本電影上映，包括蠟筆小新、鬼滅之刃劇場版都被取消。

國安人士透露，中方對國外影視作品的壓制，讓兩岸小三通出現特別情況，根據我方統計，前陣子小三通有不少人是為了看電影來金門，「中國動漫迷也是蠻辛苦的」。

此外，中方還使出「破獲間諜」手法，中國國家安全部微信公眾號19日發文表示，近年國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，國安人士諷刺表示，中方也數度宣稱破獲我資通電軍。

中方並針對日本進行認知戰與散播錯假訊息，大談「琉球地位未定論」，甚至發布假琉球人影片、假琉球社群帳號貼文；所有中方官宣與官宣社群都在謾罵日方，令人難以想像中國自居是禮儀之邦，簡直像美國駐日大使說得，像是沒訓練好的狗。中方還在網路上說日本軍國主義復活、破壞現狀，就向俄羅斯侵略烏克蘭，正式指控烏克蘭是法西斯，來為自己的行為增加正當性。

最後，中方也在國際間發動法律戰，中國駐日大使館援引「聯合國憲章」中的所謂「舊敵國條款」，聲稱對日本等第二次世界大戰的戰敗國有權採取軍事行動一事，然而，這項條款早在1995年就被聯合國大會決議通過要求「儘速刪除」，認為這項條款不合時宜，況且二戰的發動國現在都已變成民主國家，中方只是藉此試圖建立他們自己的正當性。

