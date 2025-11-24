日中緊張 專家：日本只要什麼都不做 中共就會很難看

對於日本首相高市早苗的「台灣有事」說，中共持續提高回應層級，引發日中關係緊張。不過，台灣認知戰專家劉文斌指出，中共現在硬是將姿態拉高，但只要日本「什麼都不做」，中共「就很難看」。他預估中共接下來會散播假訊息，致力分化日本的在野黨，他呼籲台灣的外交部門將我國的應對經驗提供給日本政府，進而實質增進台日關係。

中共官員陸續抨擊日本 主要想達成兩大目的

日本首相高市早苗日前在國會答詢時提到，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並可能引發東京方面的軍事回應。中國官方這段時間持續有官員強勢發言，呼籲高市早苗收回「台灣有事說」的言論，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台「X」上發文威脅「只好毫不猶豫斬掉骯髒的脖子」，遭日本人強烈抨擊；接著，中國外交部長王毅向中國媒體表示，日本現職領導人公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。

高市早苗則在日前提及她與中國國家主席習近平確認要推動戰略互惠關係，以及構築穩定的雙邊關係，這個大方面沒有改變，但日本政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

對於中國官方近日的言論和對日實施的禁令，中原大學資工研究所兼任副教授劉文斌表示，近日約有10多個中國各部會和官員、大使等人對日本政府發出言論攻擊，並呼籲中國民眾不要到日本旅遊，這些都只是為了呈現對黨內表態，以及想對外強調他們是團結一致。劉文斌：『(原音)基本上就是中共展現威權體制的特色，就是習近平或是黨中央一聲令下，各單位都要相互的呼應，而這些呼應到底有沒有效？或是有沒有實質的對日本形成壓迫，那都不重要，重要是他對內要跟習近平表態，對外要表達他們是團結一致的，那至於是不是「殺敵一千，自傷八百」，都不是他們所關心的。譬如說大概有50幾萬的民眾沒有到日本去，那不是民眾自己去退票，是黨一聲令下，那取消掉這個損失算誰的？他通通不講。』

劉文斌說，到日本的中國遊客變少，其實有助於日本的觀光品質，而中共暫停日本水產品進口，其實也無法對日方形成什麼樣的壓力。整體而言，中共這段時間的行徑，叫囂成分高於實質對日本的傷害。

日方應譴責「斬首」言論 重申基本立場

他認為當中較需要關注的是薛劍的「斬首」言論，雖已刪文，但講出這種「類孤狼恐攻」的仇恨言論已違反聯合國的「公民與政治權利國際公約」，日本政府應聯合全世界給予譴責。劉文斌：『(原音)有沒有可能激發一些怪異的日本人，或是人格特異的日本人去做出類似對安倍晉三的武力攻擊，誰也不敢保證。』

台灣華人民主書院協會常務理事曾建元則指出，中共總會利用中國的民族主義來做出一些出格的行為，只要在國內得到支持，就感到痛快，但要炒作民族主義、製造民族仇恨，實在萬萬不可。

他說，日本政府基於國家利益提到「台灣有事」說，但是並沒有說要來破壞日、中人民間的往來和情感。曾建元：『(原音)日本政府在一些基本立場不需要退卻，要把立場講清楚，然後法律「國際法」上的這種依據要講清楚，必要的時候，透過他們發言人跟中共隔空來辯論，哪怕這樣也是可以，因為有些基本立場如果是義正嚴詞，其實是不用退卻，要讓中共知道，中共有他所謂的紅線，日本也有，雙方要在互相尊重的情況之下，去尋求妥協的空間，那現在日本的底線立場不能改變。』

日本不理會 中共就難下台

面對中共提高回應層級，劉文斌則認為日本政府不必理睬，就有機會占上風。劉文斌：『(原音)中共把這個語言的程度愈拉愈高，是他自己愈拉這個高級黑，拉到上面以後下不來了。現在日本只要做一件事情，應該講說日本什麼事都不做，北京就很難看，日本不會撤回，絕對不可能撤回，什麼都不做、什麼都不說，請問你老共要怎麼樣對抗日本？你要拿什麼去箝制日本？』

他談到中共很擔心其他國家跟進日本政府的言論，所以為了「殺雞儆猴」，不得不把姿態拉高，否則過去已看到許多軍艦通過台海，如此不得不的結果也換來現在的僵局。劉文斌：『(原音)現在老共很怕跟世界脫鉤，他一脫鉤他會孤立掉，他很擔心這個東西，那你要不要跟日本去緩和相關的關係啊？你要跟他緩和關係的話，自己要去找下台階，你愈高層次的人講話，你是愈難下台啊。』

劉文斌說，中共的行為模式就是先講狠話，對內宣、對外宣，「自嗨」之後就會逐漸衰落，但未來必然會想盡辦法分化日本的在野黨，進行假訊息攻擊，台灣在這部分的經驗非常多，他建議我國外交部門可以掌握此契機，將如何應對灰色地帶侵擾的做法提供日本參考，實質增進台日關係。