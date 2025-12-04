日中聯合聲明高市早苗喊理解尊重，親中陣營歡呼搞錯了什麼？他拆解外交魔法術語：太太愛木村也可用這句

日本首相高市早苗先前提到台海若發生衝突，可能構成「日本國家存立危機事態」，讓中日關係緊張，高市早苗周三(12/3)在日本參議院全體會議上表示，1972年「日中聯合聲明」記載，中國聲稱「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日本政府保持「理解與尊重」立場「絲毫沒有改變」。 自民黨副總裁麻生太郎對於高市在國會關於「台灣有事」的答詢表達支持，稱為此被中國抗議，「被說幾句的程度還好」，表明了他對高市支持的立場。他並表示，「目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。 對此，日本資深媒體人矢板明夫在臉書發文表示，高市早苗這句話一出，親中陣營立刻歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，好像昨天還在支持台灣，今天就往中國那邊靠過去了。其實這完全是誤會，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：「理解並尊重」。意思很簡單，那就是「我聽到了，但我沒答應」。

日本首相高市早苗12/3在參議院全體會議上表示，對於1972年「日中聯合聲明」，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，這點完全沒有任何改變。

對此，日本資深媒體人矢板明夫在臉書表示，高市早苗首相最近一直是日本政壇的風暴中心。她前陣子才因為在國會關於「台灣有事」的答詢引爆北京不滿，在國會又被追問：「日本對台灣的立場是不是還跟1972年的《日中聯合聲明》一樣？」高市表示，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場，「沒有任何改變。」

親中陣營歡聲雷動「這完全是誤會」

矢板明夫指出，高市這句話一出，親中陣營立刻歡聲雷動，彷彿高市突然「清醒」，好像昨天還在支持台灣，今天就往中國那邊靠過去了。其實這完全是誤會，高市只是用了日本外交界最常用的魔法咒語：「理解並尊重」。意思很簡單，那就是「我聽到了，但我沒答應」。

「如果要翻譯成更白話的版本，大概是『你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵』」。

矢板明夫表示，要理解這句話到底有多「假性柔軟」，只要想像一個學校場景。班上有個男生堅稱班花是他女朋友，人人都知道他在作夢，但為了避免麻煩，你大概會回：「喔，好喔，我理解、我尊重。」不過要是他開始騷擾班花，你一定會跳出來制止，不會因為之前說了「尊重」就真的看著他變成恐怖情人。高市今天說的，就是這種「禮貌性的理解」，根本不包含任何實質承諾。

矢板明夫：高市說的話，不是退讓只是禮貌

矢板明夫再舉例，日本有不少太太迷戀木村拓哉，看他的劇、聽他的歌、珍藏他的海報，整個人沉浸在木村宇宙裡。她的先生通常會說：「嗯，我理解並尊重。」因為他心裡知道一件事「木村拓哉根本不會出現在他家玄關」。這就是日本對中國的「理解與尊重」——不會造成真正後果的那種。

矢板明夫認為，高市今天說的話，不是退讓，只是禮貌。她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」。她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變。

「一句話總結：高市沒有變，日本的外交語言也沒有變。這種話術，日本老早就練到爐火純青了」。

