日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」高市早苗：立場不變

國際中心／倪譽瑋報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，持續成為討論焦點。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗3日在參議院全體會議上表示，1972年的《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。

高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，兩國關係持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消；而在民生方面，中方也擋下日本水產進口、呼籲國人別去日本旅遊。

據日媒《每日新聞》最新報導，參議院會議上，公明黨議員竹內真二表示，高市早苗在國會答詢喊出，「台灣有事可能威脅日本生存」的影響，直言「日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級」，並追問高市早苗，政府對台灣的立場是否仍與《日中聯合聲明》一致？

對此高市早苗回應，「日本對台灣的基本態度已在《日中聯合聲明》中闡明，這立場不會有任何改變。」



