日中衝突升溫！多部日本電影突從中國撤檔 中國觀眾哀號：全世界都針對我

中日關係緊張之際，兩部原定近期於中國上映的日本電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。此外，於台日都創下高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。





日本人氣動畫電影「鬼滅之刃無限城篇」首日票房即達人民幣1.17億元（約新台幣5億元），刷新中國影史日本進口電影首映日的票房紀錄。

媒體《中央社》引述北京部分影院經理消息，指出14日上映的「鬼滅之刃無限城篇」將提前於21日凌晨0時起下檔。部份電影院已在售票平台上，將21日之後的「鬼滅之刃無限城篇」場次全部鎖定作為無法購票，有觀眾已收到退票簡訊。

另外，中國官方媒體《中新社》報導，日本人氣動畫片「蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們」和另一部電影「工作細胞」兩片的中國發行方人員證實撤檔，是17日下午臨時接獲消息。這兩部電影原定於今年12月6月、11月22日上映。

目前中國各大影院正依規進行退票，至於後續是否能再上檔，業者仍未接獲明確指示。

根據貓眼平台待映片單顯示，《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》等多部日本電影，原本皆排定於今年內於中國上映，但目前檔期資訊均已撤下，呈現「待定」狀態。多個影視產業管道透露，目前日本片在中國的送審流程已全面暫停，部分已過審的作品也被要求暫緩排期。

由於日本首相高市早苗本月7日在眾議院答詢時有關「台灣有事」的言論，中國正對日本祭出觀光、留學等方面的預警，中日關係持續緊張。

