日中衝突高市轉彎？ 南韓表態不選邊站3／日中交鋒 李在明願當和事佬：選邊站只會更糟

南韓總統李在明。（路透社）

至於在中日緊張的態勢之下 南韓要支持哪一邊呢？南韓總統李在明引用南韓俗諺「打架要攔著，生意要撮合」，來說明選邊站，只會加劇衝突在中國與日本發生爭端時，南韓應當扮演和事佬的角色。

南韓總統李在明，3號在首爾龍山總統府召開記者會。面對日本與中國的外交爭端，李在明表示，首爾當局不應該在兩國之間「選邊站」。

南韓總統李在明：「日本與中國正處於衝突之中，我們若偏向任何一方，反而可能加劇衝突。」李在明進一步形容，東北亞在軍事安全方面，是一個「高度危險的地區」，理想的應對方式應該是各方共存和互相尊重。

廣告 廣告

南韓總統李在明：「與其偏向任何一方，不如思考如何讓所有國家共同共存。若有可能，我們也應承擔起角色，盡量減少衝突並進行調解。」

3號也是南韓戒嚴事件屆滿 1 週年的日子。李在明宣布，為紀念人民的勇氣與行動，政府將把 12 月 3 日定為法定公休節「國民主權日」，強調國民足以獲頒諾貝爾和平獎。

而當時的執政黨國民力量黨，同天也召開記者會，深深一鞠躬，向南韓國民致歉。國民力量黨議員李成權：「今天值此12 月 3 日戒嚴一週年之際，我們在此明確表達對戒嚴事件的立場，反省過往的過錯，並向國民致上歉意。」

南韓前總統尹錫悅在政治動盪後黯然下台，20多名議員發表道歉聲明，並與尹錫悅切割。不過，黨魁張東赫仍拒絕為此事道歉，呈現黨內各自表態。戒嚴餘波，仍在南韓政壇持續延燒。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

美日抗中聯盟！高市早苗踩很硬 川普簽法案2／力挺高市發言！ 紐時專文：日本已改變世界對台灣看法

高市畫中日紅線 金句連發引世代共鳴1／投資日本就對了！ 高市「進擊的巨人」名言掀熱議

「台海有事」日擔憂曝 綠「廁紙說」挺軍購護台1／中若封鎖台！ 美智庫：靠美援能撐過 但日恐捲入釀死傷