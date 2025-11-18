日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
國際中心／林昀萱報導
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更發布中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈。金井正彰17日晚間遠赴中國北京，試圖為中日緊張降溫，但18日雙方交涉未果。據中國官媒新華社報導，中國外交部亞洲司司長劉勁松，在會面中保持強硬態度，就日本首相高市早苗的涉台言論，再度提出嚴正交涉。中國外交部發言人毛寧在當天例行記者會上也重申，高市應收回「錯誤言論」。日本《共同社》也轉述消息人士報導，中國在會中要求高市早苗撤回「台灣有事」相關言論，遭到日本強硬拒絕。日本內閣官房長官木原稔也強調「這並未改變政府的既定立場」，表明不會撤回發言。
中日會後，中國官媒《央視》釋出金井正彰要離開中國外交部時，劉勁松雙手插口袋送客的畫面，傲慢又充滿羞辱的肢體語言引發議論。日本媒體人三木慎一郎見狀在社群平台X發文表示：「中國媒體發布的影片，旨在將日本描繪成在會後電梯前的一次簡單對話中遭到訓斥。這段影片正在中國社群媒體上廣泛傳播。」三木慎一郎強調，外交是在會議室進行的，而不是在走廊上。「這是典型的中國宣傳伎倆，他們在實質問題上無法取勝，所以就利用撤離的契機，精心策劃了一場攻擊」、「這種以表面政績的做法正是中國不被世界信任的原因」。
