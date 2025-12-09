日中軍機雷達照射風波再起 「日中防衛熱線」無回應如同虛設

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中日關係近日升溫，日本日前向中國抗議日方軍機遭中方戰機以雷達照射，也引起外界關注。根據日媒報導，當下使用專線「日中防衛當局熱線」連繫中方，卻未獲得回應，讓這條原本應該用於避免衝突升溫的管道名存實亡。

中國航母「遼寧號」6日航經沖繩周邊海域，艦載機約進行100次起降，還傳出兩度以雷達照射日本自衛隊軍機。（圖／美聯社）

中國航母「遼寧號」6日航經沖繩周邊海域，艦載機約進行100次起降，還傳出兩度以雷達照射日本自衛隊軍機。根據《讀賣新聞》報導，日本隨後啟動日中熱線但未獲回應，儘管防衛大臣小泉進次郎日前才與中國國防部長董軍同意加強交流，確保熱線有效運作。

廣告 廣告

日中「海空聯絡機制」熱線自2023年正式設置完成，開設以來卻使用有限。日本官房長官木原誠二強調，能否再警急時即時溝通，攸關意外衝突得避免。日本政府仍盼中方展開實質對話，以防情勢失控。

更多FTNN新聞網報導

中國殲-15兩度雷達鎖定日本F-15！日方強烈抗議：極度危險 高市早苗強硬發聲

嘴上抵制、身體誠實？壽司郎上海2分店今開幕 要排14小時才能吃到

南京大屠殺周年將至！日駐中使館示警：避免暴露日本身分

