日中關係回不去了！日媒：《防衛白皮書》將點名中國為最嚴重安全關切

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日本媒體報導，日本最新《防衛白皮書》將中國列為「最嚴重關切」。路透社



日本媒體今日（6/10）報導，日本防衛省即將提交的最新版《防衛白皮書》中，將點名中國是日本防衛安全的「最嚴重關切」。

根據《日經亞洲》報導，日本執政黨自民黨今天將在黨內部的國家防衛委員會上提交2026《防衛白皮書》文本。最新版的《防衛白皮書》將中國列為日本國安的「最嚴重關切」。

據報導，《防衛白皮書》會一一列出中國對日本的「戰略挑戰」，包括詳述中國去年6月在太平洋地區佈署航空母艦，以及去年12月解放軍機雷達瞄準日本航空自衛隊戰機事件。

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除了中國，日本2026年版《防衛白皮書》還會對北韓核武和飛彈計畫表達強烈擔憂，稱北韓對日本的安全威脅「更加嚴重且迫在眉睫」。文件中還將提及北韓與俄羅斯的軍事合作，可能使其軍力在中長期內提升。

日本首相高市早苗去年底在國會質詢中提出「台灣有事言論」激怒北京，雙方關係急速惡化。中方近日更頻頻公開指控日本重燃軍國主義。

中國國家主席習近平本週出訪中國，期間未提任何「朝鮮半島無核化議題」。分析指出，若中國不再阻止北韓放棄擁核，將促使日本、南韓與美國加強合作，共同應對中國與北韓的軍事威脅。

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