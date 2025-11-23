日中關係對立升溫 北京日料業者嘆比疫情衝擊大

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）日中關係對立升溫，在北京一家全日預約制的高級日本料理店業者表示，店內生意受到牽連，約60位客人取消訂位，餐廳開了10年，這次是最難的一次，甚至比疫情衝擊還要大。

在今年是中國抗戰勝利80年的背景下，日中關係本就敏感，中國民間反日氛圍濃厚。日前，日本首相高市早苗在國會上說，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，日中關係敏感神經再度緊繃，這番說法引起中國極度不滿，雙邊關係再度受到嚴重衝擊。

中國連日出招對日本施加多重壓力，除了加大文攻之外，還向中國公民發布避免赴日旅遊與留學預警，並再度暫停禁止日本水產品進口。

北京高級的日本料理店「東也壽司」老闆谷岡一幸向中央社表示，店家生意受到牽連，從11月中到12月初大約有15桌、共60位客人取消了訂位，而取消最多的客源是日本公司招待的中國人不來消費了。

谷岡一幸坦言，本來有預想到店內生意會受到政治環境影響，但是這一次是最困難的一次，餐廳開了10年，這次的影響導致生意比疫情時還要差。雙邊關係不好，對在中國的日本料理店業者影響很大。

被問及2023年核處理水事件也引起日中關係緊張，對比這次日相的說詞與核處理水排海的影響嚴重性，谷岡一幸指出，現在店內的水產有80%是用中國產的海鮮，20%是進口，日本水產受影響的那次未比現在嚴重。在中國消費低迷的情況下，又受到這次衝擊，明年是否還能繼續營業是未知。

中國在東京電力福島第一核電站處理水排海後，在2023年8月全面停止進口日本水產品。直到今年11月上旬才剛確認恢復日本產扇貝進口，又因事態突然急轉直下，中國再次叫停進口日本水產品。

谷岡一幸說，現在餐廳使用的鮪魚是從西班牙進口，扇貝是中國國產的，但是日本北海道的扇貝是最好的，受到這次風波影響又無法進到中國市場，無奈感嘆有許多中國消費者喜歡日本海鮮，這次又沒辦法品嚐到了。他也說，現在店內的魚缸空空如也，因為沒有客人預約，因此也暫停進貨。

記者問及，對於高市早苗上台執政的看法，以及希望這次事件如何落幕？谷岡一幸表示，每個國家都要保護自己的國家，「這個是理所當然的」，但雙方要冷靜地把外交關係處理好。而對於業者而言，沒辦法控制日中關係走向，但希望美食和友情不要分國籍。（編輯：廖文綺）1141123