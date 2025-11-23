日中關係急凍！中國團客退訂潮擴大 日觀光業者估損至少4千萬日圓

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本觀光業正面臨中國團客「退訂潮」衝擊。隨著日本首相高市早苗早前的「台灣有事」論引發中國強烈不滿，中國外交部呼籲民眾暫緩赴日旅遊，事情持續發酵滿一週後，已有多家業者回報遭大量取消訂單，部分旅遊公司估計損失高達4,000萬日圓，飯店端也開始出現退訂潮。

日本觀光業正面臨中國團客「退訂潮」衝擊。（示意圖／Unsplash）

據《テレ朝NEWS》綜合報導，在富士山等熱門景點仍可看到許多中國觀光客。週六（22日）上午富士山五合目依舊湧現一批抵達的外國巴士，部分中國旅客表示並不擔心政治因素，「旅行是旅行，政治是政治。」當地店家也指出，遊客量與往年差異不大，人氣拍照點仍相當熱鬧。不過也有遊客表示，「很擔心自己的安全，從周圍人的反應來看，感覺情況正在惡化。」

廣告 廣告

中國航空公司陸續宣布自23日起減少赴日航班，日本航空公司也出現了類似的情況，其中僅中國航空公司取消機票的數量就超過54萬張，且這項數字還持續擴大中。目前已有旅遊業者感受到危機。東京巴士公司「Joyful觀光」透露近期連番收到大陸旅行團取消通知，估計損失恐達4,000萬日圓）（約新台幣802萬元），該公司業務團隊正積極聯繫其他市場客源以填補缺口。

除此之外，富士山腳下的「Hotel美富士」也出現個人與團體客退訂，損失約120至130萬日圓（約新台幣24萬至26萬元），旅館社長宮內弘太郎坦言，若情勢持續確實會有明顯的影響。



更多FTNN新聞網報導

中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼

一頭腦熱恐害慘台灣！媒體人勸勿插手「中日摩擦」 揭最慘下場

普發一萬「郵局領現」明開跑！家長幫小孩怎麼領 分流、代領規定一次看

