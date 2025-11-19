日中關係急劇惡化！中國郵輪臨時取消沖繩停靠 數千乘客將被迫直返廈門

中國郵輪「愛達地中海號」傳因日中關係急劇惡化影響，臨時取消沖繩縣宮古島市平良港的停靠計畫。 圖：翻攝愛達地中海郵輪官網

[Newtalk新聞] 日本媒體《共同社》（Kyodo News）今天（19日）報導，受日中關係急劇惡化影響，中國郵輪「愛達地中海號」取消原定20日在沖繩縣宮古島市平良港的停靠計畫，規定載客2680人的郵輪將僅短暫停泊，即於當日下午4時離港直返廈門，船上數千名中國乘客無法下船遊覽。沖繩地區海關證實，郵輪公司已透過船舶代理店通知此決定，被視為北京對東京外交施壓的最新一環。

「愛達地中海號」郵輪18日自中國福建省廈門港啟航，原行程安排20日早晨抵達平良港，讓乘客下船觀光後離港返航。然而，海關透露，11月16日該船抵達沖繩那霸港時，船員即向代理店表達擔憂：「日中對立恐將造成影響」。此後，日中緊張局勢升溫，促使公司緊急調整停靠計畫。只是依原訂計畫，「愛達地中海號」到12月底前，還有多次停靠那霸港及石垣市石垣港的安排；但海關表示，可能出現更多取消情況，沖繩觀光業恐受重創。

日中關係惡化源於11月8日日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）公開表示，若中國武力犯台，將視為「生存威脅」，引發北京強烈反彈。中國隨即宣布暫停進口日本海鮮，並鼓勵民眾抵制日遊，估計已有50萬中國旅客取消赴日機票。日本外務省亦警告在華日僑注意反日情緒，日本動畫電影在中國上映日期亦遭延後。分析人士指出，此次郵輪事件凸顯經濟報復已波及旅遊業，雙邊貿易額逾3,000億美元的夥伴關係正面臨嚴峻考驗。沖繩當地旅遊業者憂心，中國遊客佔比高達7成，此波衝擊恐延燒至明年。

