日中關係惡化 中國教育部發布留學預警

（中央社台北16日電）日中關係對立升溫，繼中國呼籲民眾避免赴日旅遊後，今天在政策上層層加碼指向教育領域。中國教育部發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

日本新任首相高市早苗的言論激起日中關係震盪。高市早苗此前於APEC會議期間會見了中國國家主席習近平。高市在當時的會談一開頭仍說「中國是對日本相當重要的鄰國」，習近平也稱中日兩國關係「一衣帶水」。

然而，情勢出現極大轉折，就在高市早苗上週於國會上表示，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，自此日中雙方敵意連日加深。中國在民間層級上先拿旅遊開刀，呼籲民眾避免赴日，理由是日本安全環境惡化。

今天，中國再度加碼其對日本的報復與表態。中國教育部發布留學預警，表示近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。

中國教育部提醒，已在日本和近期擬赴日本留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

目前為止，仍看不到日中雙方有和緩跡象。（編輯：呂佳蓉/朱建陵）1141116