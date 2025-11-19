日中關係惡化 共同社：中國暫停進口日本水產品

（中央社台北19日電）共同社19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」說強烈反彈，此前中國官媒宣稱「中方已做好對日實質反制準備」。

中國政府於2023年8月起，以東京電力福島第一核電廠「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品。日本外務省11月7日宣布，中國已恢復先前禁止輸入的日本水產品進口，但不包含福島縣、東京都等10個地區。

中國近日加強施壓高市早苗撤回「台灣有事」說，央視旗下新媒體「玉淵譚天」日前發文稱，「中方已做好對日實質反制準備」，揚言必要時將制裁日本官員，暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141119