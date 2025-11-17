日中關係惡化 前英駐台代表：中國可能召回駐日大使

（中央社台北17日電）中國針對日本首相高市早苗「台灣有事」說的反應不斷升級，日經亞洲引述前英國駐台代表麥瑞禮表示，中國下一步可能召回駐日大使進行磋商。

中國針對高市早苗的「台灣有事」說作出多項反擊，包括提醒中國公民近期避免前往日本旅遊，又建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排；官媒連日發動文攻批評高市的言論，更宣稱「中方已做好對日實質反制準備」。日本外務大臣茂木敏充此前表示，高市的發言「沒有必要撤回」。

日經亞洲（Nikkei Asia）16日引述麥瑞禮（Michael Reilly）表示，中國下一步可能會召回駐日大使進行磋商，「但這會是相當高規格的動作」。

麥瑞禮表示，北京通常喜歡透過戲劇性的舉措，使情況看起來比實際情況更糟；就像1990年代法國向台灣出售幻象戰機和拉法葉級護衛艦時，中國關閉法國駐廣州總領事館。

日中關係升溫之際，日本派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今起訪問北京，預計明天與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1141117