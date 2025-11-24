日中關係惡化 川普習近平24日晚間通話談台灣議題

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）新華社報導，中國國家主席習近平台北時間今晚與美國總統川普通話。根據中國官媒報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

日本首相高市早苗7日在國會表示，若「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，可能會構成日本能夠行使集體自衛權的的「存亡危機事態」。中國對此言論強烈不滿，日中雙方至今未能針對此事和緩雙邊關係。

廣告 廣告

在日中關係僵持與美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計劃下，習近平晚間與川普（Donald Trump）通話。在日中關係緊張惡化之下，中方有意藉由習近平與川普通話，在台灣議題上拉高層級作出回應。

根據新華社這一報導，習近平闡明了中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

習近平說，10月「川習會」在韓國釜山舉行，達成很多重要共識，為中美關係「這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號（訊號）」。釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識。

他又說，中美「相互成就、共同繁榮」，是「看得見、摸得著的實景」。雙方要保持住這個勢頭，堅持「正確方向」，「秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單」，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

根據這一報導，川普表示，「習近平主席是偉大的領導人」，與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的重要共識。「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

報導提到，雙方還談及「烏克蘭危機」。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。（編輯：邱國強）1141124