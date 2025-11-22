日中關係惡化！陸大使館突嗆「釣魚臺屬於中國」 日網一面倒轟：太離譜

國際中心／許智超報導

中日台3方都宣稱擁有釣魚臺的主權。（圖／翻攝自Google地圖）

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。怎料，中國駐日本大使館昨（21）日突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文一出，立刻引發日本網友不滿，直呼「大使館發這種內容太離譜！」

中國駐日本大使館日前在官方Ｘ平台發文，以簡體字及日文寫下，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，並稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法、天經地義，還強調「不論任何人說什麼、寫什麼，都改變不了釣魚島屬於中國的事實，也動搖不了中方維護本國領土主權的決心」。

該貼文曝光後，立刻引發日本網友反彈，紛紛留言回應，「謊言重複一百遍就成了真理？」、「不，根本就不是你們的固有領土啦，請去補歷史」、「大使館發這種內容太離譜」、「這已經跨越界線了」、「中國外交官都是傻子嗎」、「登島插旗啊」、「真正的領土主張來了。之前喊著要侵略台灣，但最終目標果然還是尖閣跟沖繩周邊海域吧」。

更有網友直言，「喂喂，你們不是想煽動日本國內的反高市早苗聲浪嗎？結果現在連反高市派的日本人都會看到你們這種貼文後想『欸？中國果然很可怕吧』，還特地用日文發，是想幹嘛？」

