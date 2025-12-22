日中關係持續惡化 未來兩周46條中日航線取消所有航班

日中關係惡化，據第三方平台航班管家DAST數據，未來兩周將有46條中日航線取消所有航班。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗今年11月發表類似「台灣有事即日本有事」言論，引發中國強烈反彈，其外交部隨後呼籲中國公民避免赴日旅遊。據中國第三方平台航班管家DAST最新數據顯示，未來兩周有多達46條中日航線取消全部航班，包含往返大阪、名古屋、札幌等旅遊勝地。

根據陸媒《新京報》引述第三方平台航班管家DAST最新數據，未來兩周有46條中日航線取消全部航班，涉及航班包括上海往返岡山、瀋陽往返大阪、武漢往返大阪、福州往返名古屋、南京往返福岡、成都往返札幌等。截至12月22日，2026年1月中國大陸赴日航班取消量已達2195班次，航班取消率為40.4%。

據悉，中國多個航空公司針對涉日航線客票有發布特殊退改政策，支持無損退訂相關機票。

由於高市早苗今年11月7日在眾議院接受質詢時提到，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

對此，中國外交部認為高市公然在國會發表涉台挑釁言論，其發言人也於11月14日指出，「日本的這些行動不可避免地引發其亞洲鄰國及國際社會的強烈質疑與關切。」並呼籲中國公民避免赴日旅遊。

