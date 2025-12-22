日中關係持續緊張 未來2週往返兩國46條航線「零航班」

即時中心／徐子為報導



日中關係持續緊張，中媒報導，未來2週內，有46條往返兩國的航線班機「全數取消」。至於明年1月的班機，也已有2195班次被取消，取消率逾4成。經比對，上述班機歸零的航線多數是飛往返大阪關西、名古屋中部機場，只有4條航線是飛往東京。





根據中媒《澎湃新聞》報導引述航班資訊系統「航班管家」的最新統計數據，自明（23）日至明（2026）年1月5日這2週內，有46條日中航線班機全部取消，呈現「零航班」狀態，而這46條航線涉及兩國共38座機場。



根據「航班管家」航線清單，這46條航線覆蓋上海、杭州、成都、重慶、廣州、瀋陽、哈爾濱、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26座中國城市，以及大阪、名古屋、札幌、鹿兒島、長崎、沖繩、東京等18座日本機場。



目前仍正常運作的日中航線主要集中在東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、那霸等日本主要城市間。



報導提到，明年1月中國往返日本的班機取消量已達2195班次，整體取消率有40.4%。



根據統計，日中間仍然正常營運的航線包括：中國國際航空：北京—東京成田、北京—大阪關西、上海浦東—福岡。中國東方航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西。吉祥航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西。春秋航空：上海浦東—東京成田、上海浦東—大阪關西等。



日本觀光局17日公布，11月訪日的外國旅客總數仍較去年同期增長10.4%，顯示受日中外交關係惡化的影響不大。





