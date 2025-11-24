日中關係緊張之際 中國官媒報導地方民兵實戰演練
（中央社台北24日電）日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國不滿之際，央視軍事頻道今天報導，中國一些內陸省區的國防動員系統近日「緊貼實戰需求」，動員民兵開展「實戰化軍事訓練」，提升民兵分隊的應急處置和精準保障能力，提升其國防動員後備力量。
報導以安徽省蕭縣為例提到，當地近日舉行的一場綜合保障實戰化演練中，民兵分隊針對物資轉運、熱食製作、通用工程、搶修搶建等環節，演練快速裝卸載及轉運應急物資，並及時打通生命通道，為遂行後續應急保障任務奠定基礎。
此外，在重慶市渝中區，當地民兵開展的模擬演練中，渝中區「人民武裝部」使用數位智慧化的武裝工作平台，完成參戰人員抽組、裝備物資緊急調用，組織「新域、新質」民兵力量參加實戰化演練。
報導提到，相關演練也將數位智慧化武裝工作平台應用於兵員徵集、應急救援、戰備執勤等領域，以提升中國國防動員後備力量，以及援戰保戰能力。
中共建政後基於「寓兵於民」的思想，在中國各縣級、鄉級行政區、國有企業，甚至一些大專院校成立「人民武裝部」，專責緊急情況時的民防動員及徵兵事宜，同時管理民兵使用的武器倉庫。（編輯：邱國強/廖文綺）1141124
