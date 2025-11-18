日中關係緊張之際 日方籲在中日本學生等人「務必確保自身安全」

根據《讀賣新聞》報導，日本文部科學大臣松本洋平在今（18）日表示，將在下午向在中國就讀日本人學校、當地大學等機構的日本人發出通知，提醒「務必確保自身安全」。松本強調，這是為了確保身在中國的兒童、學生、家屬與教職員安全，文科省決定採取相關措施並發出提醒通知。

日本新任首相高市早苗日前在國會就「台灣有事」相關質詢做出答辯後，中國接連出現強烈反彈與批評，而中國也於本月14日發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，並提醒在日中國公民留意當地治安，顯示日中雙方關係持續緊張。

