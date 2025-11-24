日中關係緊張，中國在「北洋艦隊誕生地」進行海上實彈射擊。圖為日中關係示意圖。路透社



中國海事局週日（11/23）通報，將於週一（11/24）在黃海劉公島東部水域進行實彈射擊，並劃定海域禁止駛入。當地是曾遭日軍大敗的清朝北洋艦隊誕生地，共軍的演習計畫被認為是向日本發出宣示與恫嚇。

根據中國海事局網站，威海海事局週日上午10時發布航行警告，週一（24日）上午6時至下午5時將在劉公島東部水域進行實彈射擊，禁止駛入。公告發布的具體海域位置在山東半島東北方，臨黃海北部近岸海域。

共軍近兩週來已密集在黃海、渤海展開軍事活動，被認為是針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論密集施壓。

分析指出，劉公島在日中關係中具有特殊意義。劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，在甲午戰爭後期的1895年2月，日軍以「威海衛之戰」殲滅北洋艦隊，並完全控制渤海灣。日軍還登上劉公島，接收島上的軍事設施與軍備物資。

劉公島景區在官網介紹稱，這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地」。

