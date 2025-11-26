日中關係緊張 中國重映台灣電影「賽德克‧巴萊」

四季線上/陳玲慧報導富二代女神英勇揭弊，下一秒竟然……？楊克帆 (曾子益 飾) 告訴趙明志 (翁家明 飾) 最近有人在跟蹤他。下一秒江芸菲 (顏曉筠 飾) 現身，向兩人嗆聲她會叫陳逸凱 (吳東諺 飾) 作證，報警揭發他們的騙局，替已故的蕭志偉 (陳家逵 飾) 討公道。沒想到她卻因此落入趙明志和楊克帆的手裏。陳逸凱能不救出愛妻？今晚追起來！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》普龍共舅舅身亡 陳家逵「下台一鞠躬」感性道別！再曝後續計畫顏曉筠驚傳車禍「遭汽車撞飛倒地」傷勢嚴重！八點檔《好運來》角色恐換人接替演出▶️【最新上架】👉《好運來》第240集更多四季線上報導顏曉筠親吐車禍「按下人生暫停鍵」再道歉《好運來》江芸菲：沒辦法陪妳到最後了！賴慧如《好運來》麗美復活了？突驚喜合體龍天翔、勇兔、陳家逵 嗨喊「蕭家陳家大集合」《好運來》如果他們其中一人是你的家人的話，你會選擇拉誰一把？

四季線上影視 ・ 22 小時前