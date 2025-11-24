日中關係緊張 中國24日山東劉公島海域進行實彈射擊

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）在日中關係緊張惡化局勢未能緩解的情勢之下，中國海事局通報，將於24日早上6時至下午5時在劉公島東部水域進行實彈射擊，並劃定海域禁止駛入。

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引起中國方面極度不滿。中方這2週密集在黃海、渤海舉行軍事活動。

據中國海事局網站消息，威海海事局23日上午10時發布航行警告，自24日早上6時至下午5時，在劉公島東部水域開展實彈射擊，禁止駛入。

廣告 廣告

據公告，具體位置在37-29.85N、122-12.33E為中心半徑1海里海域內。地點在山東半島東北方，靠近黃海北部近岸海域。

相關分析指出，劉公島在日中關係中具有特殊意義。劉公島是清朝北洋艦隊的誕生地，在甲午戰爭後期的1895年2月，日本軍通過威海衛之戰殲滅了北洋艦隊，完全控制了渤海灣，並登上了劉公島，接收了島上的軍事設施與軍備物資。

劉公島景區在官網中介紹稱，這裡是「勿忘國恥的警示之地、凝心聚力致力民族復興的聚魂高地」。（編輯：廖文綺）1141124