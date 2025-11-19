日中關係緊張！共同社：陸暫停進口日本水產品

日中緊繃局勢再升溫！據日本共同社19日快訊稱，中國大陸政府已向日本政府通報，暫停進口日本水產品。

據日本共同社消息，陸方宣布暫停進口日本水產品。

日中關係近期因高市早苗在國會的「台灣有事」相關答辯而引發緊張。大陸駐大阪總領事薛劍在社群媒體發表激進文章後，兩國互相傳喚對方大使提出抗議，外交爭端持續升溫。在呼籲大陸公民勿前往日本旅遊後，陸方今（19）日又有新動作，將暫停進口日本水產品。

日本外務省亞洲大洋州局長金井正彰曾於17日就此事赴陸訪問，與大陸外交部亞洲司司長劉勁松等人會談，然而此次會談雙方並沒有共識。

延伸閱讀

陸官員「手插口袋」曝光有玄機？日官房長官：攝影安排日方不知情

批高市「為軍國主義招魂」！陸國台辦：立即停止干涉中國內政

高市早苗傳參拜靖國神社 郭正亮：黨內有人要讓她「死透」