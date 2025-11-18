日中關係緊張 外交部：台灣從不是問題「而是解答」

外交部發言人蕭光偉。 圖：高逸帆／攝

日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳，雙邊關係緊張。對此，我國外交部今（18）日表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答。」外交部呼籲，中國應該要善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法。

外交部今上午召開例行記者會，媒體詢問，關於日中關係，都提到「台灣有事」或者是「台灣問題」，請問外交部的評論？此外，針對近期情勢，外交部是否有跟日台交流協會溝通、交換意見？

「台灣從來就不是問題，台灣是解答。」外交部發言人蕭光偉表示，台灣是要跟國際社會的成員一起合作，以維持不管是區域或者是台海的和平穩定。

蕭光偉說，關於中日關係，外交部和日本台灣交流協會都會就各領域的議題來保持密切聯繫。此外，外交部也要說明，也就是中國近年來在東海、南海、台海，頻繁舉行大規模的軍事以及灰色地帶的襲擾活動，對於區域各方造成複合式威脅，也嚴重破壞區域的和平穩定，同時造成區域緊張情勢不斷升高。

蕭光偉呼籲，中國應該要善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法。他說，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張趨勢情勢的各種作為，我方也會持續和所有理念相近的國家緊密合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。

