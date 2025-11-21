日中關係緊張 張景森分析：高市表態 就是一種嚇止戰爭戰略

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 前政務委員張景森針對日本首相高市早苗對「台灣有事，日本有事」的明確表態引起大家的討論。他指出，高市的表態本身就是一種嚇止戰爭的戰略。中國大怒，也是一種恐嚇的戰略。

張景森在臉書發文指出，仔細看高市的邏輯，其實她並不是單純指戰爭本身，而是戰爭的結果。一旦中國佔領台灣，日本可能就是中國霸權的下個獵物。所以，台灣有事，日本可能出兵，並不只是考慮戰爭對日本的即時影響，而是考慮到台灣的存亡，直接威脅到日本未來的安全與生存。

廣告 廣告

他說，其實這個就是美國和其他國家過去沒有說出口的話，大家心知肚明，中國這幾年軍事擴張，看起來不是鄧小平式的和平崛起，而是習近平式的中華帝國的偉大復興。所以美國最近慢慢戰略清晰，其實也是為了阻嚇戰爭。

按照同樣邏輯，台灣有事，絕對不只日本有事，韓國有事，菲律賓有事，美國也會有事。第一島鏈、印太國家都會被捲入戰爭，承擔失去台灣的後果。如果台灣丟掉了，中國將支配亞洲，直接威脅美國。所以世界上其他國家，在台海和平問題上的表態，也會慢慢戰略清晰，希望中國不要惹事，保持地區和平。

其實，中國要不要發動戰爭，主要是考慮各國介入的程度，以及有沒有拒止的戰略選擇。他考慮問題的邏輯也一樣：台灣有事，各國介入，那麼中國就不可能沒事。

張景森提出三個理由：

第一，戰場絕對不會只在海上，更不會只在台灣周邊。

中國可以選擇發動戰爭，但它無法控制戰場。第一顆飛彈射出，局勢就不再由北京單方面主導。美軍在日本與韓國的基地、菲律賓的港口與機場、關鍵雷達與補給節點，都會被捲入攻防；但同樣地，中國沿海的軍事基地、港口城市、指揮設施與工業中心，也不可能始終逃離戰火，置身事外。只要戰線拉長、盟軍介入，戰火擴散到中國本土，就是遲早的問題，而不是會不會的問題。

第二，現代戰爭不只打飛彈，也打金融、貿易與供應鏈。

中國長年享受出口導向與全球化的紅利，一旦對台開戰，隨之而來的就是全面的經濟制裁、關鍵技術與零組件斷供、外資撤離、資本外逃、人民幣與股匯市劇烈震盪。

中國或許可以決定哪一天「武力犯台」，卻無法決定國際社會會用多大的力道進行經濟與金融反擊，更無法阻止全球供應鏈因「去風險化」而加速撤離中國，長期拖垮自己的經濟發展。

第三，戰爭風險會反噬政權穩定與內部統治。

戰事一旦膠著，軍事傷亡無法隱匿、經濟下滑影響民生、地方政府財政吃緊，就會轉化為對政權合法性的質疑與不滿。對高度集中權力的威權體制來說，戰爭可能是「展示力量的舞台」，但更可能是「All in的賭盤」：打不贏要負責，打成爛局也要負責，甚至打贏了卻拖垮經濟、被國際孤立，一樣要負責。

換句話說，「台灣有事，日本有事」只是第一層，「台灣有事，各國都有事」是第二層，而最深的一層是：台灣有大事，中國就有大事。這才是北京在每一次權衡武力犯台時，心裡最難面對、卻無法否認的現實。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國又暫停進口日本水產品 賴瑞隆：高雄人用行動加深台日友好

北京延長黃海軍演 學者酸：距離那麼遠要怎麼施壓？ 日本完全沒要收回高市言論