日中關係緊張！我外交部與日方密切聯繫：將關注中方挑戰國際秩序作為

日中關係緊張，外交部發言人蕭光偉今（18日）表示，與日台交流協會都有密切聯繫，也會密切關注中方挑戰國際秩序的各項作為。（資料照片／陳凱貞攝）

日本首相高市早苗日前表明若「台灣有事」危及到日本，且達「存亡危機事態」，不排除出動自衛隊，引發中國劇烈不滿，兩國情勢緊張。對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）表示，與日台交流協會都有密切聯繫，也會密切關注中方挑戰國際秩序的各項作為。

蕭光偉今被問及，近日日中關係緊張，提及「台灣有事」或「台灣問題」，外交部有何評論？他回應「台灣從來就不是問題，台灣是解答」；台灣要跟國際社會成員一起合作，維持區域及台海和平穩定。

針對日中關係，蕭光偉表示，外交部跟日台交流協會皆會就各領域議題保持密切聯繫。此外，中國近年在東海、南海以及台海，頻繁舉行大規模軍事、灰色地帶襲擾活動，對區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，造成區域緊張情勢不斷升高。

蕭光偉呼籲，中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序、造成區域緊張的各種作為，並持續和所有理念相近國家密切合作，確保印太區域和平繁榮與自由開放。



