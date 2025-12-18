日中關係緊張 旅日陸客大減 增幅僅個位數

中國對日本發布旅遊禁令，日本觀光業者受到損失。（示意圖／達志影像shutterstock）

日本首相高市早苗11月在國會上的「台灣有事」言論讓日中關係瞬間結冰，北京當局立刻發布旅日警示，導致11月訪日陸客人數大幅減少，成長率近半年來首次只有個位數。中國境內的旅行業者表示，旅日簽證申請數量驟減，恐怕影響春節業績。另一方面，日本在留管理局發現，就業簽證中的「經營・管理」項目遭到濫用，許多外籍人士虛設公司行號便於長住；日本政府將提高門檻，杜絕居留亂象。

馬上就是新年假期，轉眼農曆春節跟著到來，不過這波年節商機，日本恐怕賺不到什麼人民幣。

日本NHK電視台記者 吉田麻由：「這間公司進行的是代辦簽證，業者表示很擔憂日中關係惡化。」

日本首相高市早苗的台灣有事論持續發酵，北京當局祭出旅日警示，境內的旅行社生意越發難做，以往春節前，一天要處理數十件簽證，今年連十件都不到。

中國旅行社負責人：「如果是這麼長期發展下去的話，可能(影響)我們長期的收入預期，希望中日關係早日恢復到之前的狀態、積極向上。」

日本觀光局統計，11月中國籍旅客為56.2萬人，同比去年成長3%，雖然數值仍有增長，卻遠比不上之前的兩位數。

日本NHK電視台記者 背戶柚花：「這裡是團客專用的巴士乘車站，據業者表示中國旅客變少了。」

甜點店店長：「跟之前比起來的確看不到團客，散客也不多，大概一天1、2組。」

和服租賃店負責人：「整體業績下滑了大約2~3成。」

仙貝專賣店負責人 赤根泰光：「今年還沒出現團客嘩地一口氣湧來，去年12月還挺熱鬧的，今年真的有感覺變少。」

鐮倉市政府觀光課課長 中澤準：「市府有收到飯店、住宿設施業者反應，表示都沒有團體客來預約。市府會觀察2個月、3個月後的狀況，若業者們屆時需要任何協助，市府一定會全力配合。」

日本持續呼籲北京以理性對話取代緊張對峙，然而，在期盼觀光客能多多再來的同時，日本政府也正緊縮定居標準。

餐飲業外籍從業者：「簽證(資格)突然一下讓不能我們在這裡，心裡還是挺...很難受。」

貿易業外籍從業者：「家裡小孩已經進了公立學校受教育，我們做家長的也只能努力把公司做好。」

拿著就業資格乖乖居留日本的外國人又急又氣，想安穩過日子怎麼就這麼難！日本的外籍居留制度大致分為：就業、非就業、身分居留三大類，而為了鼓勵外國人在日本創業、活化經濟，就業類別中的「經營・管理」簽證取得相對容易，以此資格居留者高達4.5萬人，10年來翻倍增長，其中又以中國籍申請者居多，占比約整體一半，因此中國網路上常見各種移民攻略。

出入國在留管理廳在留管理課長 伊藤純史：「我們認為規定是否稍微寬鬆了，所以基於這樣的問題意識，重新檢視了條件。」

由於門檻較低，出入國在留管理局調查，發現「假開業真居留」竟高達9成，官員突襲上門經常撲空，詢問鄰里才知道又是一起鑽漏洞的非法行為。

東京出入國在留管理局調查官：「常遇到前往公司卻沒人，而且通常無法立刻與本人見到面，就算打電話也不會接。」

對此，日本政府自10月起大幅收緊規定，將最低資本額從現行的500萬日圓提高至3千萬；並新增至少僱用一名日本籍或擁有永居權的全職員工；業主或員工也必須具備一定的日語能力。新制度上路後，不少守規矩的外籍老闆哀鴻遍野，認為這樣只是平添經營負擔，甚至是把外籍人士趕出日本。而日本政府強調，新方針有三年緩衝期，提供業主、企業充分時間適應，希望鼓勵真正的創業者，達到維護市場秩序與制度公平。

