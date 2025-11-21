日中關係緊張 日本音樂人在中國演出遭取消

（中央社北京21日綜合外電報導）隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人在中國的演出遭取消。日本音樂人約十多場原訂在中國各大城市舉行的演出本周突然遭取消。

路透社報導，日本籍爵士音樂家鈴木良雄（Yoshio Suzuki）與他的樂團昨天在北京進行演出前試音時，便衣警察突然登門。

在中國居住13年的德國籍音樂會策畫與紀錄片製作人皮特森-克勞森（Christian Petersen-Clausen）說：「不到一分鐘，場地業者就走向我說，警方告知所有日本人參與的演出都取消，沒有商量餘地。」

這波取消潮的導火線被認為是日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發中國反彈。

高市本月7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國激烈反彈，採取一連串對日反制施壓措施。

中國的反制措施起初集中在經濟領域，包括抵制赴日旅遊與禁止日本水產品進口，但如今已延伸至文化活動層面。

80歲的鈴木良雄與他的五重奏樂團，為了取得中國演出簽證，已經歷數月審查程序，在得知演出遭取消的消息後感到十分沮喪。

中國各地演出場館在昨天和今天接獲通知，今年年底前有關日本音樂人的所有演出可能都將取消，並且被告知不得再遞交明年日本表演者的演出申請，業者也被禁止向粉絲發送日本藝人的宣傳訊息。

中國外交部對於路透社提出的置評請求未立即回應。

演出活動突遭取消的日本音樂人，還包括原訂19日晚間在北京演出的歌手KOKIA。社群平台上有人貼文表示：「大家排隊排到開演時間，還是不能進場。後來KOKIA的團隊出來說，樂手都準備好了，但場地業者不讓他們演出。」

社群平台X上流傳的影片顯示，大批憤怒觀眾在場館外高喊「退錢」！

日本饒舌歌手KID FRESINO中國巡演主辦單位在社群平台發文宣布，KID FRESINO中國巡演今起無限期延期。

中國在與其他國家陷入外交爭端期間，往往利用文化抵制作為一種經濟脅迫方式。中韓雙方2016年因終端高空防衛系統 （THAAD）爭議交惡以來，主流韓團未曾再獲准赴中演出，韓劇與其他韓國文化內容在中國平台上仍處於非正式禁令之下。（編譯：劉淑琴）1141121