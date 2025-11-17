日中關係緊張！ 賴清德籲中國克制：別成麻煩製造者

賴清德呼籲中國成為區域和平穩定的麻煩製造者。（總統府flickr）

日本首相高市早苗一句「台灣有事」有可能成日本「存亡危機事態」，能行使集體自衛權，讓中國氣炸開始出手「反制」，先是呼籲公民暫別前往日本，又發布留學預警，還有海警巡航釣魚台。對此，總統賴清德呼籲中國應克制，別成為區域和平穩定的麻煩製造者。

反制高市「台灣有事」 中國海警現身釣魚台巡航

回顧整起事件，中國駐大阪總領事薛劍，不滿高市早苗說台灣有事恐構成日本存亡危機事態，竟嗆說要斬首，高市無意收回言論，日政府嚴正抗議，中國則嗆日本別干涉「內政」。

中國後續做出一系列反制日本手段，最新是中國海警昨宣布，派遣1307艦艇編隊在釣魚台領海內巡航，並宣稱這是中國海警「依法所進行的維權巡航活動」。

對此，賴清德今（17日）上午出席國家檔案館開幕典禮前受訪。他表示，中國對日本進行的複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」，應回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣才有助於區域和平穩定繁榮發展，請中國三思。

高市早苗言論太躁進？ 賴清德喊話在野黨：不宜負面解讀

至於高市早苗言論遭藍營批評躁進？賴清德指出，美國駐日本大使已公開發表聲明，肯定高市在國會的發言，有助於增進美國與日本的關係，也有助於區域和平穩定，「我呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該要尊重日本國內本身的政治，也應該要注意到區域發展，不宜負面解讀日本政治工作。」

