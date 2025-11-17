日中關係緊張 賴清德：請中國克制、三思！別成為麻煩製造者

賴清德總統。 圖：張良一/攝

日本首相高市早苗日前表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中國跳腳。對此，總統賴清德今（17）日表示，呼籲中國克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，請中國三思。

中國不滿高市早苗言論，不僅中國外交官怒喊「斬首」，甚至2度喊話中國民眾勿赴日旅遊，以及16日派出海警巡航釣魚台，宣布17至19日將在黃海中部進行實彈射擊等。

賴清德今上午出席「國家檔案館開幕典禮」，並於會前受訪表示，中國對日本進行複合式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，呼籲國際社會持續關注。

賴清德也呼籲中國克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，這樣對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，請中國三思。

針對藍營批高市早苗躁進，賴清德則說，美駐日大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。他呼籲國內政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內本身的政治，也應該注意區域發展，不宜負面解讀日本的政治工作。

涉外人士日前表示，日本的國家安全戰略調整並非始自高市早苗，而是日本政府在近年面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。他說，高市首相的相關答詢確實較為直接、語氣清晰，但並未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。然而中國卻以此作出過度且不理性的反應，不僅無助於緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張。

