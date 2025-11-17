日中關係緊張 近半日本民眾支持高市早苗說法

日中關係緊張態勢升級，根據朝日新聞今天(17日)發布的最新民調，日本首相高市早苗獲得高民意支持，有69%的訪者支持高市、不支持的有17%。

另一份共同社15日、16日進行的電話民調顯示，支持高市早苗「台灣有事」相關說法的民眾共48.8%，反對的有44.2%。

高市早苗日前在國會表示，「台灣有事」可能會構成日本行使自衛權的「存亡危機事態」，引發中國不滿；不過中國駐大阪總領事薛劍的「斬首說」也引發日本外務省抗議，兩國互相召見大使表達抗議。中國隨後呼籲民眾減少赴日、發布留學預警，並派海警船巡航釣魚台；日中關係緊張局勢升溫。(編輯：宋皖媛)