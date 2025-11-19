日中關係緊張 顧立雄：麻煩製造者就是中國

國防部長顧立雄。(國防部發言人)

中國近日因不滿日本首相高市早苗強調「台灣有事即日本有事」立場，自17日起在黃海宣布為期三天的實彈射擊演訓，並同步建議國民避免前往日本，區域緊張情勢再度升溫。





面對外界關注，國防部長顧立雄今(19)日出席立法院外交及國防委員會前受訪時嚴正指出，若中國持續以武力作為解決區域爭端的手段，將對整個印太造成嚴重影響，「真正的麻煩製造者就是中國」。





顧立雄表示，中國在南海、台海乃至整個印太地區多次以軍事行動作為政治施壓手段，不僅威脅台灣安全，也讓理念相近國家普遍感受到情勢惡化。他強調，各國在面對中國軍力擴張時，勢必會採取行動，努力避免戰事發生，以維護區域和平及既有穩定現狀。

他呼籲，中國應徹底放棄動輒以武力製造威脅的策略，不應透過軍演或灰色地帶行動提升區域風險；唯有減少軍事恫嚇，才能降低衝突可能性。





顧立雄強調，台灣與國際社會維護和平的立場一致，台灣將持續與理念相近國家合作，共同面對威脅並確保區域安全。他也再次提醒，中國頻繁以武力恫嚇、挑起緊張，才是印太不穩的核心來源。