日中關係降至冰點！聯合國被追問對台灣立場

▲聯合國秘書長發言人杜雅里克被問及中日外交緊張一事，要求他介紹聯合國在台灣議題上的官方立場，杜雅里克則回應說聯合國「基於相關的大會決議」的立場沒有改變。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本近期因為高市早苗「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，兩國關係跌入谷底，中日外交緊張引發外界高度關注，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）也被問及此事，有記者要求他介紹聯合國在台灣議題上的官方立場，杜雅里克則回應說聯合國「基於相關的大會決議」的立場沒有改變。

根據聯合國官網紀錄，杜雅里克17日在聯合國例行記者會上報告聯合國各項事務以及國際焦點議題，而在會後問答環節中，有記者提問日本首相高市早苗近期「台灣有事」言論導致中日關係緊張一事，請杜雅里克介紹一下聯合國在台灣議題上的官方立場，杜雅里克則說聯合國對台立場「基於相關的大會決議」，並強調「這點我之前已經提醒過了」。

記者繼續追問，所以聯合國官方文件中仍然是稱呼「中國台灣省」對嗎？杜雅里克回應「據我所知沒有任何改變」，但杜雅里克隨後補充，「我們希望看到的是，這兩個該區域重要國家之間的關係能夠緩和，對話能夠重啟以化解當前的緊張局勢」。

記者再問聯合國成員國是否應該尊重其他國家的領土完整和主權？杜雅里克則表示，「我們希望看到緊張局勢緩和。每個成員國都應該支持和尊重聯合國憲章」。

