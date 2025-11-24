日中關係陷2012年以來最低點 雙方如何出招？前次導火線為何？

為何中日關係緊繃？

日本首相高市早苗11月7日在眾議院接受質詢時表示，若中國對台動武且威脅日本，就可能動用集體自衛權。

中國駐大阪總領事薛劍不滿高市早苗說法，在社群發文「那種骯髒的頭乾脆斬了吧」，中國政府也召見日本駐中大使，要求高市早苗收回相關言論。

對此高市早苗則回應，自己是根據最壞的情況回應質詢，並強調無意收回言論；日本政府發言人木原稔也重申，日本對台灣的立場沒有改變。

中國祭出哪些「制裁」手段？

中國方面除呼籲國民暫勿赴日旅遊、留學外，也宣布祭出水產品進口禁令。大量中國旅客為此取消赴日機票，多家中國航空公司也減少飛往日本的航班。

除旅遊、海鮮出口限制外，朝日新聞報導指出，包含中日韓三國文化部長會議、日本熱門電影上映等，也都遭到中國官方取消或推遲。

此外，中國在11月17至19日在黃海進行實彈射擊演習3天後，隨即又宣布於11月23日至12月7日連兩週期間，在渤海水域展開實彈射擊演習；11月24日時，中方再度宣布在甲午戰爭關鍵戰場「黃海劉公島」東部海域實彈射擊。

反制手段對日本造成哪些影響？

日本財經媒體《東洋經濟》指出，原預計今（2025）年將有144萬件的中國赴日旅遊行程，但推估已有約3成被取消，經濟損失約為1900億日圓（約新台幣381.5億元）。

日本諮詢公司「野村綜合研究所」評估，如果中國旅遊限令實施長達1年，預計日本經濟損失將達到1兆7900多億日圓（約新台幣3600億元），等於讓日本實質GDP下滑0.29%。

水產禁令方面，日本數據調查公司「帝國資料庫」估計，中國水產品禁令將影響172家日本漁業相關企業，約佔所有對中出口日企的1.9%。

帝國資料庫指出，由於中國早在2011年福島核災後就全面禁止進口日本水產品，直到近期才短暫恢復，日本海鮮出口商早已開發美國、東南亞等其他國家市場，以減少對中國依賴。

因此帝國資料庫認為，本次中國的水產禁令衝擊不大，但若中日關係持續惡化，可能將會有更多日企受到影響。

日本如何回應中方各項措施？

中國駐聯合國代表21日致函聯合國秘書長，稱日本若武力介入台海局勢將構成「侵略行為」，中國將以《聯合國憲章》與國際法賦予的自衛權回擊。

中國駐日使館也指出，根據《聯合國憲章》中的敵國條款，若德國、日本、義大利等軸心國成員採取進一步侵略行動，中法俄英美等聯合國創始成員國，可不經安理會授權，直接採取軍事行動。

日本外務省對此回應，1995年的聯合國大會上，包含中國在內的會員國即以壓倒性多數通過決議，確認敵國條款已經過時。此外在2005年的聯合國世界高峰會上，中國等各國領袖也均同意，刪除《聯合國憲章》中有關敵國的字眼。

高市早苗出席G20峰會時也表示，此行雖然未和中國國務院總理李強接觸，但並未關上與中國對話的大門。

日本防衛大臣小泉進次郎則在23日表示，將持續推動在沖繩與那國島部署飛彈的計畫。彭博社指出，與那國島距離台灣僅約110公里，是日本距離台灣最近的領土，認為此舉反映日本對台海衝突的擔憂。

上次中日關係緊張原因為何？

有學者分析指，這次中日關係已跌至自2012年以來的最低點。回顧2012年時，有7名來自香港的保釣人士，在8月15日突破日本海保廳船隻封鎖，登上中日台三方均宣稱擁有主權的釣魚台，並插上中華民國與中華人民共和國旗幟。不久日本國會議員與右翼分子也率隊登島插上日本國旗，引發中國民眾不滿，在深圳、濟南、青島、廣州等地爆發激烈的反日示威。

隔月，日本政府聲稱釣魚台列嶼所有權屬於日本琦玉的栗原家族，並宣布以20億5000萬日圓（以當時匯率換算，約相當於新台幣7億8000萬元）向該家族買下釣魚台等3座島嶼，將釣魚台列嶼正式國有化。

日方此舉隨即在中國引發更激烈的抗議行動，許多日本品牌店面、日式料理店與日牌汽車遭到破壞、日本大使館遭丟擲垃圾與雞蛋，甚至有日牌汽車車主與在日中國人遭毆打。