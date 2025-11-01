日中防長會談 小泉關注釣魚台共軍活動：深表憂慮

2025年11月1日，日本防衛大臣小泉進次郎在馬來西亞吉隆坡舉行東協防長會議期間，出席東協-日本防長非正式會議。路透社



日本新任防衛大臣小泉進次郎昨日（11/1）首度與中國國防部長董軍舉行會談，對中國在釣魚台海域附近的軍事活動「深表憂慮」，呼籲雙方妥善利用高層熱線，以免發生意外衝突等突發狀況。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社報導，小泉進次郎赴馬來西亞首都吉隆坡參加第12屆東協（ASEAN）國防部長擴大會議（ADMM-Plus），呼籲各國通過防務合作，為區域帶來穩定秩序。

小泉隨後與美國、澳洲、菲律賓3國防長舉行會談，針對中國海洋擴張等議題，確認提升威懾力與應對能力的重要性，並達成將四國框架會議常態化的共識。

廣告 廣告

小泉與董軍舉行雙邊會談時，針對發生在尖閣諸島（釣魚台列嶼）周遭的中國海警局直升機侵犯領空，以及中國軍機逼近自衛隊戰機等事件明確指出，對於中國在東海及太平洋地區各類軍事活動趨於頻繁的態勢深表憂慮。

小泉強調：「雙方必須正視具體且棘手的懸案，持續透過日方與中方防務當局間坦率的對話與溝通，此舉不可或缺」，呼籲妥善運用雙邊高層直通的熱線，以免自衛隊與中國軍隊發生意外衝突等突發狀況。

日中防長會談上次是在2024年11月，由時任日本防衛大臣中谷元與董軍於寮國舉行。小泉預料將在會談中確認自衛隊與中國軍隊間交流的重要性。

今年5月，隸屬中國海警局的直升機起飛進入日方空域，致使航空自衛隊出動兩架F-15戰機緊急升空應對。今年7月，航空自衛隊的YS-11EB電子偵察機亦遭共軍殲轟-7戰鬥轟炸機攔截，雙方最近距離僅為30公尺，整體攔截過程持續約15分鐘。

更多太報報導

美防長見日本防相小泉 滿意日方加快提高防衛預算「太棒了」

高市早苗會川普「重申台海和平」 外交部：彰顯國際共識

赫格塞斯本週出訪亞洲 日防相小泉10/29將會美「戰爭部長」