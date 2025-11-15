日主動介入 學者：遏陸軍事擴張

日本首相高市早苗暗示台灣有事時，自衛隊或可介入台海，引發中日局勢升溫；前總統馬英九15日強調兩岸問題不能假手外國介入；前國民黨主席洪秀柱也直言高市的言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣。對此，國內學者認為，高市的表態彰顯日本對區域情勢將有更主動的反應，也勢必牽動美、澳、菲等美國盟邦，目的是遏阻中國軍事擴張。

淡江大學戰略所助理教授馬準威認為，若台海發生危機，日本自衛隊是否介入一直都是日本國內的一個課題，因為日本沖繩的駐日美軍是距離台灣最近的美軍駐地，若共軍要繞經宮古海峽進入西太平洋封鎖台灣，「沖繩百分百會被攻擊」，過去安倍時代的「台灣有事、日本有事」是日本被迫有事，如今高市的說法是會「更主動的因應」。

成功大學政治系教授王宏仁指出，高市的表態更加彰顯日本在第一島鏈的重要性，顯示未來會更主動介入台海問題，如果美日其中一個國家介入，就等於會牽動美日兩國，進而影響菲律賓、澳洲等國家變成一個網絡。

高市發言餘波盪漾，馬英九15日表示對高市早苗的躁進言行「深感憂心」，他指出，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復80周年的時刻，日本領導人尤其必須謹言慎行。他支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，「這絕對不是台灣民眾所樂於見到的」。兩岸問題也不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談。

洪秀柱也直言，高市這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，「台灣早不是日本殖民地」，如今卻還敢對台海問題指手畫腳，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客指點江山。

針對大陸對日本採取反制作為，民進黨立委陳冠廷則痛批，台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受「台海不能讓外國介入」這種中共的框架，真正威脅台海穩定的是不斷升高軍事壓力的中國，「台灣的未來，不能也不會由中國說了算」。