日京都天橋立再現熊蹤 警封鎖街道5小時仍未找到

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由於「天橋立」在10日傍晚，曾經發現一頭成年公熊沿著河岸邊奔跑，在民眾的喧鬧下，還跳進水中游泳，最後又上岸沿著河邊跑了約500公尺。

在獵人與員警的圍捕下，發射了2支麻醉針，才在河岸邊的住宅區捕獲野熊。12日當日又發現小熊，讓許多民眾相當憂心。