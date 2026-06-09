日人來台狂喊「歐伊細」 他看菜色傻眼 網秒懂：日本少見

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台灣不少美食深受外國遊客喜愛，一名男子分享，日前在西門町一間麵店用餐時，聽見隔壁桌兩名日本遊客不斷驚呼「歐伊細」，誇張反應讓他忍不住好奇究竟是在吃什麼，結果發現竟是一盤燙大陸妹，貼文曝光後引發熱議，不少網友認為，日本較少見到台灣常見的燙青菜料理，加上獨特調味方式，才會讓許多外國人一試成主顧。

原PO昨（9）日在Threads發文表示，日前到西門町一間知名排骨酥麵店用餐時，聽見鄰桌兩名日本遊客邊吃邊驚呼「歐伊細」（中文好吃的意思），接連發出的讚嘆聲引起他好奇，忍不住想看看究竟在吃什麼。

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原PO仔細一看才發現，吃的是一盤燙大陸妹，他原本以為兩人是在拍攝YouTube影片，但現場沒有任何拍攝設備，認為他們是真的喜歡，笑稱「讚嘆聲誇張到像是沒吃過這麼好吃的食物，這大概是我看過對一盤普通燙青菜最高的評價了。」

貼文曝光後，引發討論，不少人表示，日本餐廳常見的蔬菜，多以生菜沙拉、高麗菜絲為主，較少見到燙青菜或炒青菜，再加上台灣燙青菜通常會搭配油蔥酥、醬油膏等調味，風味更有層次，因此深受外國旅客喜愛。

網友紛紛留言，「台灣的燙青菜真的好吃，日本都是生菜沙拉或高麗菜絲」、「因為日本店家也很少燙青菜或炒青菜」、「台灣燙青菜真的好好吃，搭配醬汁很讚」、「日本朋友來台灣找我，一起吃飯也是一直吃青菜」、「燙青菜在日本比壓縮機還稀有」。

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