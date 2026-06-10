日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
生活中心／張尚辰報導
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
該名網友昨（9）日在Threads發文表示，自己到西門町一間知名排骨酥麵店用餐，剛坐下就聽到隔壁桌的日本遊客頻頻發出「喔伊系、喔伊系」的讚嘆聲，讓他十分好奇，究竟是哪一道料理能讓對方如此驚艷。
然而，當他循聲望去後才發現，受到高度稱讚的竟是一盤相當普通的汆燙大陸妹，令他相當意外，直呼「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
貼文曝光後，有網友指出，日本外食文化中的蔬菜料理多以高麗菜絲、生菜沙拉等冷食為主，燙青菜或熱炒青菜相對少見，因此台灣常見的蔬菜料理反而讓日本遊客感到新鮮，「日本沒大陸妹，所以對她們來說，台灣菜很好吃」、「因為在日本最常見的外食蔬菜只有涼拌生高麗菜絲」。
另外，也有不少網友認同日本遊客的反應，直言台灣的燙青菜確實別具特色，「台灣燙青菜真的好好吃，醬汁搭配很讚」、「台灣就算是燙青菜也會弄的很好吃」、「台灣的蔬菜水果比地球其他地方好吃很多的」、「台灣青菜、水果真的完勝，還有食物多樣化也完勝」。
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