日人創意無極限！神還原「滷肉飯靴子」台人都傻眼
日本樂天網站上出現一雙視覺衝擊感滿分的「滷肉飯靴子」，讓台灣人看了超崩潰。靴子本體完美呈現了米飯的顆粒感，還有滷汁淋上的視覺感。這其實是琦玉縣所澤市的故鄉稅贈品。
故鄉稅是日本一項捐款制度，讓納稅人把本應繳交給居住地區的居民稅，捐到其他地方的自治團體，就可以獲得當地特產等贈品作為回禮，捐款用途也可以自由選擇，捐款金額還可以抵扣所得稅。
靴子本體的「底層」是粒粒分明的白飯，上面交錯著滷汁淋上的痕跡，還分布著滷肉、溏心蛋、青菜，甚至滷肉飯不可少的八角都沒有遺漏，整體十分逼真但是視覺效果太過衝擊，簡直像AI繪圖軟體的惡搞作品。
台灣網友看了超傻眼，「有沒有哪個城市跟他們有結姊妹市，麻煩絕交」、「台日友好可以有很多種方法，但這個先等等」、「真沒想過滷肉飯可以這樣玩」、「他還有滷蛋跟青菜給，這很讚」、「果然AI還是超越不了人類」。
