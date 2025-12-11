日人實測UNIQLO羽絨外套 揭價錢、樣式最強款

一名日本YouTuber「Matome」在近日將UNIQLO全數的羽絨外套買回家實測，並推薦哪一款最為實用。（示意圖／unsplash）





入冬最強一波冷氣團將於週末報到，提醒大家可以盡早準備保暖衣物，避免著涼。一名日本YouTuber「Matome」在近日將UNIQLO全數的羽絨外套買回家實測，並推薦哪一款最為實用，最終他推薦「無縫羽絨外套」，不僅不到3000元台幣就能入手，而且時尚又好看，很符合今年的流行趨勢。

根據《日刊SPA!》報導，Matome是服飾公司RePLAY代表董事（代表取締役），公司業務多樣，包含：品牌、選品店、二手服飾與網路媒體都有涉略。Matome平時也都會分享時下的流行趨勢與穿搭建議，在YouTube上擁有10.4萬位粉絲。

此次Matome特別購入了UNIQLO的全品項羽絨外套，並在影片中宣布，最推薦的一款就是「無縫羽絨外套」。Matome提醒，如果選擇太過鮮豔奪目的撞色設計、口袋過多，以及拉鍊誇張等設計，雖然看起來很酷，但這樣反而會顯得整個人很「幼稚」，因此建議，還是選擇低飽和色系、簡單設計的外套，較能顯現穩重、成熟的氣質。

這款售價14900日圓（約為新台幣2964元）的無縫羽絨外套完全可以說是「名副其實」。（圖／翻攝自日本UNIQLO官網）

Matome特別推薦，一款售價14900日圓（約為新台幣2964元）的無縫羽絨外套，更稱它為「名副其實」的無縫羽絨外套，不僅設計簡單，也沒有明顯的色塊拼接、拉鍊是隱藏起來的，口袋也較為不顯眼。更令他感到驚喜的是，這款外套沒有一般市面上常有的縫線明顯問題，可以說是相當符合「無縫」一詞，種種方面都展現出精緻與成熟。

在保暖效果與實用性上，這款外套表現相當亮眼。Matome表示，它採用90%羽絨、10%羽毛的填充比例，並使用高品質羽絨，使外套既輕巧又具有出色的禦寒力。由於整體接縫設計偏少、領口加高，下擺還能調整鬆緊，加上袖口可依需求收緊，冷風幾乎沒有機會鑽入。版型方面偏寬鬆，若挑選黑色款式，更能達到顯瘦與成熟沉穩的穿搭效果。

