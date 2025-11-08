日人揪台遊客4難理解行為 愛說「蛤」、背包沒前背都中

日本是不少台人熱愛的旅遊地，經常分享日本生活的日籍YouTuber三原慧悟指出，台人到日本旅遊有4項行為讓當地人難以理解，包括愛吃台灣也有的連鎖店、愛說「蛤」來回應、帶空行李箱去裝伴手禮，最後是在電車上把背包背在後面，進車廂後應把背包背前面，同樣也是台灣捷運常在宣導的事項。

三原慧悟在影片中指出，第一項就是去台灣也有的連鎖店，像是一蘭拉麵、壽司郎，這些店家在台灣、日本味道其實差不多，真的沒必要特地去吃，既然都到日本了，就應該要吃當地才有的料理。不過他也表示，牛丼或燒肉連鎖店等「主食型連鎖店」，日本的確比較好吃，可以吃看看。

第二點就是台人常掛在嘴邊的「蛤」。三原慧悟表示，這樣的文化差異真的要小心，他透露這個詞就連在台灣住了20年的日本人都難以習慣，對不知道台灣文化的日本人來說「真的不行」，建議在日本若要表達疑惑，用「誒？」（音ㄟˊ）就好。

三原慧悟表示，第三點就是帶空行李箱，這點讓他最為驚訝。台人帶空行李箱去日本，不外乎是為了「塞滿伴手禮」帶回去，但其實在台灣也有連鎖店面與管道可以購買到。第四點則是在電車上把背包背在後面，他表示特別是在尖峰時段、車廂擁擠時，更應該要把背包背在前面，這才是有禮貌的做法。

網友在看完影片後，對於說「蛤」特別有感，有人指出，日本朋友表示台灣的蛤跟日本的誒雖然是相同意思，但蛤給他們的感覺，就像黑道那樣的兇狠語氣。對於其他三點網友則表示，「同樣連鎖店，有些菜單台灣沒上啊」、「帶空行李箱是必須的！裝滿才能回家！」、「日本比較便宜啊」、「不是買不買得到的問題，是錢的問題」。

