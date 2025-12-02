日人暖捐「110萬韓元」！手寫信內容感動韓網
生活中心／李筱舲報導
釜山為外國遊客到南韓旅遊的熱門地點之一，近日在金海國際機場也傳出溫馨故事。一名日本遊客在愛心捐款箱內留下 110萬韓元（約新台幣2.35萬元）現金，並附上一封手寫信，表示這趟旅程十分愉快，希望將未使用的現金用於幫助有需要的人。此消息曝光後，讓南韓網友們感到非常溫暖與感動。
這名日本遊客在手寫信表示，自己的這趟旅程十分愉快，希望將未使用的現金用於幫助有需要的人。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）
據《韓聯社》、《KBS》等韓媒報導，大韓紅十字會釜山分會在1日表示，他們在上個月26日例行開箱機場7處捐款箱時，意外發現其中一個箱子內有110萬韓元現金和一封據信是日本遊客留下的手寫信，信上用日文簡短寫著：「在韓國旅行非常愉快。錢還剩下一些，請用於幫助有困難的孩子們。」這份跨越國籍的善意也讓紅十字會人員相當感動。
釜山分會會費宣傳團隊代理表示：「感謝大家跨越國籍，將溫暖的心意傳達給需要幫助的人。我們會妥善使用這筆善款，幫助在寒冬中困難的弱勢族群。」這些珍貴的捐款也將成為傳遞希望的生命線。目前，大韓紅十字會在金海機場的7個地點（包括國際線出境大廳）設有捐款箱，每年上、下半年各開箱一次。機場捐款箱收集到的善款，將用於國內外緊急救援行動以及弱勢族群支援計畫。
原文出處：日本遊客暖捐「110萬韓元」現金 「手寫信」內容曝光…惹哭全韓網！
