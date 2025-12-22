日人氣漫畫《滿洲鴉片小隊》 漫畫家鹿子「驚傳癌逝」年僅37

日本人氣漫畫《滿洲鴉片小隊》（滿州アヘンスクワッド）的作畫者、漫畫家鹿子（しかこ），今天驚傳已於上月8日因罹患脈絡膜惡性黑色素瘤辭世，年僅37歲。

《滿洲鴉片小隊》。（圖／翻攝博客來網站）

綜合日媒報導，這項消息由該漫畫出版社講談社《週刊Young Magazine》編輯部，於今天透過作品官方社群平台對外證實。報導指出，鹿子自2020年起，與原作者門馬司攜手推出《滿洲鴉片小隊》，作品以近代歷史的滿洲國（今中國大陸東北地區）為背景，描繪一名日本少年捲入鴉片製造與地下經濟的黑暗世界，題材大膽且畫風鮮明，迅速累積固定讀者群。截至目前，單行本已出版至第22集。

今年10月，鹿子曾在社群平台透露，因健康因素需要專心接受治療，作品更新將改為不定期，當時已引發粉絲對其身體狀況的擔憂。編輯部表示，為了延續作品，《滿洲鴉片小隊》後續將由其他作畫者接手，連載仍會持續進行。

講談社方面並未透露更多病程細節，但對鹿子英年早逝表達深切哀悼，也感謝其多年來對作品與讀者的投入與貢獻。鹿子留下的畫作與角色塑造，已成為該作不可抹滅的重要一部分。

根據資料，「脈絡膜黑色素瘤」也稱為眼內黑色素瘤，是一種相對罕見的眼部惡性腫瘤，常見症狀包括持續性閃光、飛蚊症、視野缺損或視力下降，約20至25%的患者無症狀，腫瘤在常規眼底檢查時偶然發現。

