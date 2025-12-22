日人氣漫畫「滿洲鴉片小隊」畫家37歲驚傳癌逝...連載待完成

人氣漫畫《滿洲鴉片小隊》作家鹿子逝世，享年37歲。翻攝自ヤンマガ日常ch YT



日本人氣漫畫《滿洲鴉片小隊》（滿州アヘンスクワッド）作畫者、漫畫家鹿子（しかこ）今日（12/22）驚傳已於上月8號，因罹患脈絡膜惡性黑色素瘤辭世，年僅37歲。針對作品後續連載，編輯部表示將承繼鹿子老師遺志，尋找代筆畫家完成後續作品。

綜合日媒報導，連載雜誌「週刊Young Magazine」編輯部今日透過作品官方社群平台對外證實，滿洲鴉片小隊」漫畫家鹿子老師，已於2025年11月8日因脈絡膜惡性黑色素瘤辭世，享年37歲。報導指出，鹿子自2020年起，和原作者門馬司攜手推出《滿洲鴉片小隊》，作品以近代歷史的滿州國為背景，描繪一名日本少年捲入鴉片製造與地下經濟的黑暗世界，題材大膽且畫風鮮明，迅速累積固定讀者群。

事實上鹿子逝世前已和病魔奮戰一段時間，今年10月27日也曾針對作品連載狀況表示「去年底確認癌症已轉移至其他器官，至今仍努力在治療與連載之間取得平衡，但這次決定為了專心治療，將作品改為不定期連載。」如今不幸病逝，針對作品後續，編輯部表示，鹿子老師生前曾表示「若自己發生任何狀況，希望能由他人代筆，將故事完整畫完」。編輯部表示，目前代筆人選尚未確定，但編輯部將承繼鹿子老師的遺志，努力引導滿洲鴉片小隊走向完結。

講談社並未對鹿子的病程透露更多細節，不過對鹿子英年早逝表達深切哀悼，也感謝其多年來對作品與讀者的投入與貢獻，同時表示鹿子留下的畫作與角色塑造，已成為該作不可抹滅的重要一部分。

據了解，鹿子老師罹患的「脈絡膜黑色素瘤」也稱為眼內黑色素瘤，是一種相對罕見的眼部惡性腫瘤，常見症狀包括持續性閃光、飛蚊症、視野缺損或視力下降，其中有20至25%的患者無症狀，腫瘤在常規眼底檢查時偶然發現。

