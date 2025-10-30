日人遊台灣報家鄉！台人秒聯想「這動漫人物的爸爸」 他嚇傻：有點可怕

生活中心／王文承報導

疫情解封後，民眾瘋狂出國旅遊，而日本是不少人心中的出遊首選，這也讓許多台灣人對日本許多地區相當熟悉。一名日本網友分享了自己的親身經歷，他來台灣旅遊時，對台灣人的反應感到十分驚訝。

日人遊台報家鄉 獲這反應嚇傻：有點可怕



一名日本網友在社群平台《X》上發文表示，過去他到台灣旅遊時，閒聊中向當地人介紹「我來自秋田縣」。出乎意料的是，對方露出恍然大悟的表情，脫口說道：「啊～是蠟筆小新爸爸（野原廣志）的老家對吧！」原PO被這個反應嚇到，驚呼「有點可怕」，但同時覺得非常有趣。

貼文曝光後，引起日本網友熱議，「顯然蠟筆小新在台灣很受歡迎。」「這是小新爸爸的家鄉！」「知識的這種視角令人驚訝，沒想到秋田竟然和阿笠的故鄉有連結……世界的小新太強了。」「這反應太瘋狂了，能如此精準地說出『Hiroshi 的家鄉＝秋田』，足以證明他是一位忠實的粉絲。」

另外，臉書粉專「日本省錢小站」轉發貼文時開玩笑表示，除了蠟筆小新之外，台灣人應該也很熟悉櫻桃小丸子、櫻木花道等知名動漫角色的出身地。

許多台灣網友也紛紛表示，「台灣人太常去日本玩，久了知名縣市玩膩，自然就會找冷門景點。」「台灣人根本是日本的旅遊獵人，專挑冷門到不行的地方。」「說不定台灣人去過的日本都市比台灣都市還多。」

